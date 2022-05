Fête du printemps Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-DordogneArgentat-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Argentat-sur-Dordogne

Dans le hameau de Rivière, à Saint-Bazile la Roche, un marché d'artisanat, et de producteurs aura lieu toute la journée. En complément du marché d'artisanat et de celui de producteurs, aura lieu une exposition de photos anciennes, stand de maquillage pour les enfants, et : 9h30 : balade de la forêt au jardin, 11h : chorale à l'église, 15h : contes pour enfants, 17h30 : théâtre pas de deux. Restauration et buvette sur place.

