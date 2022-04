Fête du printemps Anneyron Anneyron Catégories d’évènement: Anneyron

Anneyron Drôme Anneyron Le local s’invite à la fête, au programme : un marché de producteurs,des fleurs et plantes aromatiques, artisans, créateurs,expositions, animations pour petits et grands,des conférences,une grande tombola… Et d’autres surprises vous attendent mairie@anneyron.fr +33 4 75 31 51 11 http://www.anneyron.fr/ Anneyron

