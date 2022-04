Fête du Printemps à Saint-Georges Saint-Georges, 30 avril 2022, Saint-Georges.

Fête du Printemps à Saint-Georges Saint-Georges

2022-04-30 – 2022-05-01

Saint-Georges Lot-et-Garonne Saint-Georges

15 15 EUR Samedi : Randonnées pédestre et VTT à partir de 8h. Repas de la Fête à 12h. Concours de pétanque en doublette à 14h30 et Chasse au Dragon pour les enfants (5-11 ans) à 15h. Soirée tapas concert avec PP Brûle et Picon mon Amour à 19h30. Dimanche : Chasse au Dragon à 15h, fête foraine et animations diverses. Soirée tapas apéritif concert avec Nosy Bé à 18h30.

dernière mise à jour : 2022-04-27 par