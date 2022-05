Fête du printemps à Menétrux-en-Joux Menétrux-en-Joux Menétrux-en-Joux Catégories d’évènement: Jura

Menétrux-en-Joux Jura Menétrux-en-Joux Le dimanche 15 mai de 8h à 18h: Fête du Printemps: Rendez-vous à Menétrux-en-Joux pour passer une chouette journée à la ferme des 20 lacs.

Vide-greniers, foire aux plantes, animations nature, jeux pour enfants, mini-ferme & restauration/buvette. 06.18.34.77.86

