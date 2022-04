Fête du Printemps à La Plume à Loup Attin, 30 avril 2022, Attin.

Fête du Printemps à La Plume à Loup 7, rue Vendée Attin

2022-04-30 – 2022-04-30

7, rue Vendée Attin Pas-de-Calais

Attin La Fête du Printemps ‘Beltane’

La Plume à Loup – Attin

Samedi 30 avril à 10h

La Plume à Loup est un lieu ouvert et partagé en développement : nombreuses activités, rencontres et événements imaginables. A venir, un espace de coworking, café associatif, etc.

La Fête du printemps ‘Beltane’ avec de multiples activités pour toute la famille. Pas de tarif à l’entrée mais un tarif à la sortie !

Vous serez invités à contribuer financièrement en fonction des activités auxquels vous aurez participé. Des tarifs estimatifs seront proposés sur place (fourchette 2 à 10€) D’autres animations seront gratuites.

Paiement à l’accueil en CB ou espèces.

Buvette, petite restauration, musique.

Nous mettons en ligne le programme des activités. Pour l’apercevoir cliquez sur ‘Téléchargez le document’

+33 7 82 75 29 83

7, rue Vendée Attin

