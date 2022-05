Fête du Printemps à la Gloriette

Fête du Printemps à la Gloriette, 22 mai 2022, . Fête du Printemps à la Gloriette

2022-05-22 – 2022-05-22 Après deux ans d'annulation, nous sommes ravis de vous accueillir à la Fête du Printemps à la Gloriette. Initiez-vous en famille, au jardinage naturel et achetez vos plants de saison ! découvrez ou (re)découvrez le potager pédagogique…Stands de maraichers, pépiniéristes artisans, restaurateurs locaux et concert vous attendent pour partager un moment d'échange convivial.

