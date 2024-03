Fête du Printemps à la Ferme des Volonteux Les Volonteux Beaumont-lès-Valence, samedi 4 mai 2024.

Fête du Printemps à la Ferme des Volonteux Les Volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme

Retrouvez une foire aux plants bio, un marché d’artisans et producteurs locaux et bio, un stand de glace à la brebis mais aussi buvette et restauration sur place.

Le soir, un petit concert avec petite restauration pour clôturer la journée joyeusement !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:00:00

fin : 2024-05-04

Les Volonteux Ferme des Volonteux

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tierslieuvolonteux@gmail.com

L’événement Fête du Printemps à la Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2024-03-20 par Valence Romans Tourisme