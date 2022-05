Fête du Printemps à Dry Parc Culturel du Val d’Ardoux Dry Catégorie d’évènement: Dry

Fête du Printemps à Dry Parc Culturel du Val d’Ardoux, 15 mai 2022, Dry. Fête du Printemps à Dry

Parc Culturel du Val d’Ardoux, le dimanche 15 mai à 09:00

Cette année, retrouvez à Dry la Fête du Printemps organisée par Cléry Raconte, que vous pourrez découvrir à l’occasion. Au programme : foire aux plantes et au jardinage, jardins des conteurs et des comédiens, jeux d’enfants et balades en poneys. Entrée libre Venez assister aux portes ouvertes de l’association Cléry Raconte lors d’une grande fête de Printemps Parc Culturel du Val d’Ardoux ZA de la Métairie, Dry Dry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Dry Autres Lieu Parc Culturel du Val d'Ardoux Adresse ZA de la Métairie, Dry Ville Dry lieuville Parc Culturel du Val d'Ardoux Dry

Parc Culturel du Val d'Ardoux Dry https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dry/

Fête du Printemps à Dry Parc Culturel du Val d’Ardoux 2022-05-15 was last modified: by Fête du Printemps à Dry Parc Culturel du Val d’Ardoux Parc Culturel du Val d'Ardoux 15 mai 2022 Dry Parc Culturel du Val d'Ardoux Dry

Dry