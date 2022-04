Fête du Printemps à Cappy Port de Cappy Cappy Catégories d’évènement: Cappy

Somme

Fête du Printemps à Cappy Port de Cappy, 24 avril 2022, Cappy. Fête du Printemps à Cappy

Port de Cappy, le dimanche 24 avril à 09:00

Le port de Cappy prend des airs de Printemps et de fête ce dimanche 24 avril 2022. De 9h à 17h, plusieurs animations seront proposées : * Randonnée pédestre à partir de 9h (10km – 2€) * Rassemblement de motos toutes catégories à partir de 9h30 (3€ par casque) * Stands divers sur le thème du Printemps * animations pédalo, kayak, paddle, jeux picards et battle de sumo. L’évenement est organisé par le comité des fêtes avec la participation de Lamotocestcool Bbmc et les safe bikers.

Entrée libre

Randonnée, rassemblement de motos, pédalo, kayak, c’est la fête du Printemps le 24 avril à Cappy. Port de Cappy CAPPY Cappy Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cappy, Somme Autres Lieu Port de Cappy Adresse CAPPY Ville Cappy lieuville Port de Cappy Cappy Departement Somme

Port de Cappy Cappy Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cappy/

Fête du Printemps à Cappy Port de Cappy 2022-04-24 was last modified: by Fête du Printemps à Cappy Port de Cappy Port de Cappy 24 avril 2022 Cappy Port de Cappy Cappy

Cappy Somme