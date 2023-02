Fête du printemps à Blasimon Blasimon Blasimon Catégories d’Évènement: Blasimon

Gironde Blasimon 10 EUR Le Comité des Fêtes de Blasimon organise un repas dansant animé par Mikaël Vigneau à l’occasion de la fête du printemps.

