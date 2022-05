Fête du Printemps à Arrènes Arrènes Arrènes Catégories d’évènement: Arrènes

Creuse

Fête du Printemps à Arrènes Arrènes, 15 mai 2022, Arrènes. Fête du Printemps à Arrènes 1 rue de la Mairie Arrènes

2022-05-15 – 2022-05-15

1 rue de la Mairie Arrènes Creuse Arrènes Place de l’Eglise, à partir de 9h 00. Balade nature encadrée par la L.P.O. du Limousin, randonnée pédestre, vide greniers troque et échanges autour du jardin bienvenus, concours d’épouvantails, marché printanier, animations, restauration sur place avec le food truck “Chez Delphine”. Place de l’Eglise, à partir de 9h 00. 1 rue de la Mairie Arrènes

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Arrènes, Creuse Autres Lieu Arrènes Adresse 1 rue de la Mairie Ville Arrènes lieuville 1 rue de la Mairie Arrènes

Arrènes Arrènes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arrenes/

Fête du Printemps à Arrènes Arrènes 2022-05-15 was last modified: by Fête du Printemps à Arrènes Arrènes Arrènes 15 mai 2022

Arrènes