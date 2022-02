Fête du Printemps – 5e édition Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Fête du Printemps – 5e édition Centre social du Château de l’Horloge / Parc du Château de l’Horloge 50 Place Du Château de l’Horloge Aix-en-Provence

2022-03-26 13:30:00 13:30:00 – 2022-03-26 17:30:00 17:30:00 Centre social du Château de l’Horloge / Parc du Château de l’Horloge 50 Place Du Château de l’Horloge

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Centre Social et Culturel Château de l’Horloge fête avec vous l’arrivée du printemps.



Des animations et des ateliers ouverts à tous vous seront proposés tout au long de l’après-midi : chasse aux œufs, concours de dessin, activités manuelles, jeux grand format, activités sportives … et d’autres surprises.

Parcours Artistique Ludikarte avec l’association Mistigri : Une exposition interactive où il est interdit de ne pas toucher !

Plus de 20 créations artistiques innovantes et ludiques pour entrer dès le plus jeune âge dans l’univers des peintres célèbres de l’art moderne : Picasso, Matisse, Van Gogh, Magritte, Klimt, Dali, Cézanne…



Pique-nique sur place entre 12h et 14h grâce au petit marché de producteurs installé dans le Parc.

Le Centre Social et Culturel Château de l’Horloge fête avec vous l’arrivée du printemps. Venez nombreux pour participer à cet événement.

contact.cdhaix@gmail.com +33 4 42 29 18 70 http://www.cschateauhorloge.fr/

Le Centre Social et Culturel Château de l’Horloge fête avec vous l’arrivée du printemps.



Des animations et des ateliers ouverts à tous vous seront proposés tout au long de l’après-midi : chasse aux œufs, concours de dessin, activités manuelles, jeux grand format, activités sportives … et d’autres surprises.

Parcours Artistique Ludikarte avec l’association Mistigri : Une exposition interactive où il est interdit de ne pas toucher !

Plus de 20 créations artistiques innovantes et ludiques pour entrer dès le plus jeune âge dans l’univers des peintres célèbres de l’art moderne : Picasso, Matisse, Van Gogh, Magritte, Klimt, Dali, Cézanne…



Pique-nique sur place entre 12h et 14h grâce au petit marché de producteurs installé dans le Parc.

Centre social du Château de l’Horloge / Parc du Château de l’Horloge 50 Place Du Château de l’Horloge Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-21 par