Fête du Printemps 2024 Les Andelys, samedi 25 mai 2024.

Fête du Printemps 2024 Les Andelys Eure

Samedi

La traditionnelle Fête du Printemps aura lieu les 25 et 26 mai de 10h à 18h sur les berges de Seine.

Au programme

– un marché artisanal

– une exposition de peinture

– de nombreuses animations comme un espace bien-être et détente.

De plus, les Héritiers du Château-Gaillard seront présents et un campement médiéval sera installé pour le plus grand bonheur des petits et grands.

Restauration sur place entrée libre

Renseignements et réservations OCLA au 02.32.71.04.75 ou ocla2@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Berges de Seine

Les Andelys 27700 Eure Normandie ocla2@orange.fr

L’événement Fête du Printemps 2024 Les Andelys a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération