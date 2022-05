FÊTE DU PRINTEMPS 2022 Le Pradal Le Pradal Catégories d’évènement: Hérault

Le Pradal

FÊTE DU PRINTEMPS 2022 Le Pradal, 15 mai 2022

2022-05-15 – 2022-05-15

Le Pradal Hérault Le Pradal Fête du printemps 2022

L’association Les Copains d’Abord du Pradal a le plaisir de vous proposer

la Fête du Printemps le dimanche 15 mai de 10h à 17h30 en extérieur.

Marché artisanal et produits du terroir, atelier enfants se dérouleront dans le village Fête du printemps 2022

