Genève Bains des Pâquis Genève Fête du Premier Aout » Au fil de l’eau Bains des Pâquis Genève Catégorie d’évènement: Genève

Fête du Premier Aout » Au fil de l’eau Bains des Pâquis, 1 août 2021-1 août 2021, Genève. Fête du Premier Aout » Au fil de l’eau

Bains des Pâquis, le dimanche 1 août à 11:30

La natation synchronisée est une discipline légendaire et merveilleuse, exceptionnelle et pourtant si populaire. La Ville de Genève est très fière de présenter ce moment rare de magie absolue, avec les meilleures nageuses de Suisse, dans le meilleur lac, au meilleur moment.

gratuit

SHOW DE NATATION SYNCHRONISEE Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 Genève Les Pâquis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T11:30:00 2021-08-01T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Étiquettes évènement : Autres Lieu Bains des Pâquis Adresse Quai du Mont-Blanc 30 Ville Genève lieuville Bains des Pâquis Genève