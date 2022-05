Fête du potager Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Fête du potager Champagney, 6 mai 2022, Champagney. Fête du potager Magasin ”Comme à la Ferme” 18 Grande Rue Champagney

2022-05-06 – 2022-05-06 Magasin ”Comme à la Ferme” 18 Grande Rue

Champagney Haute-Saône Champagney Les producteurs fermiers, du magasin situé à Champagney, organisent leur 1er Fête du potager.

Au programme, vente de plants, conseils de jardinage, dégustations, vente de produits de la ferme, rencontres et échanges avec les producteurs et vous pourrez également participer au jeu concours pour gagner un panier garni. Samedi toute la journée et dimanche matin

Entrée libre Magasin ”Comme à la Ferme” 18 Grande Rue Champagney

