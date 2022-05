Fête du Pot au Feu Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais Catégories d’évènement: Saint-Christophe-en-Brionnais

Saône-et-Loire

Fête du Pot au Feu Saint-Christophe-en-Brionnais, 14 août 2022, Saint-Christophe-en-Brionnais. Fête du Pot au Feu Le Bourg Grande Allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais

2022-08-14 07:00:00 – 2022-08-14 22:00:00 Le Bourg Grande Allée de Tenay

Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire Saint-Christophe-en-Brionnais Fête du pot au Feu avec repas pot au feu servi midi et soir sous le champ de foire – Brocante en journée – Animations diverses et manèges enfantins comite-stchristophe@orange.fr Fête du pot au Feu avec repas pot au feu servi midi et soir sous le champ de foire – Brocante en journée – Animations diverses et manèges enfantins Le Bourg Grande Allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Christophe-en-Brionnais, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Christophe-en-Brionnais Adresse Le Bourg Grande Allée de Tenay Ville Saint-Christophe-en-Brionnais lieuville Le Bourg Grande Allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais Departement Saône-et-Loire

Fête du Pot au Feu Saint-Christophe-en-Brionnais 2022-08-14 was last modified: by Fête du Pot au Feu Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais 14 août 2022 Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire