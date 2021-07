Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais, Saône-et-Loire Fête du pot-au-feu Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais Catégories d’évènement: Saint-Christophe-en-Brionnais

Saône-et-Loire

Fête du pot-au-feu Saint-Christophe-en-Brionnais, 8 août 2021, Saint-Christophe-en-Brionnais. Fête du pot-au-feu 2021-08-08 – 2021-08-08 Grande Allée de Tenay Champ de Foire

Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire Saint-Christophe-en-Brionnais Fête du pot-au-feu uniquement le dimanche avec repas servi le midi, brocante, fête foraine, animations de rue… Le repas sera servi le midi, les réservations sont conseillées.

Les tickets sont en vente à l’antenne touristique, du 17 au 31 juillet, le mercredi et le samedi de 10h à 12h. Les emplacements pour la brocante sont à réserver du 5 au 31 juillet sur le site brocabrac. comite-stchristophe@orange.fr Fête du pot-au-feu uniquement le dimanche avec repas servi le midi, brocante, fête foraine, animations de rue… Le repas sera servi le midi, les réservations sont conseillées.

Les tickets sont en vente à l’antenne touristique, du 17 au 31 juillet, le mercredi et le samedi de 10h à 12h. Les emplacements pour la brocante sont à réserver du 5 au 31 juillet sur le site brocabrac. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Christophe-en-Brionnais, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Christophe-en-Brionnais Adresse Grande Allée de Tenay Champ de Foire Ville Saint-Christophe-en-Brionnais lieuville 46.28764#4.1782