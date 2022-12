Fête du Port de Talais Talais Talais Talais Catégories d’évènement: Gironde

Talais

Fête du Port de Talais Port de Talais Talais Gironde

2023-08-05 09:00:00 – 2023-08-05 23:00:00

Gironde Talais C’est la Fête du Port à Talais organisée par la commune.

Restauration sur place et animation musicale par un orchestre.

Feu d’artifice.

Brocante / vide grenier (emplacement 5 € les 2 ml + 2 € le ml supplémentaire).

On vous attend nombreux ! +33 5 56 73 17 73 Port de Talais

Talais

