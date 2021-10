Fête du Port de Saint-Malo Saint-Malo, 22 octobre 2021, Saint-Malo.

Fête du Port de Saint-Malo 2021-10-22 10:00:00 – 2021-10-24 18:00:00 Gare maritime Chaussée Etic Tabarly

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Ouvrir le port, faire connaître les activités et métiers du port, valoriser les produits de la pêche et notamment l’araignée de mer, proposer des animations pour tous les publics, le tout dans une ambiance festive…, c’est avec ces objectifs qu’Edeis organise la première Fête du port de Saint-Malo.

Avec les soutiens de la Région Bretagne, la Ville de Saint-Malo, du Comité des Pêches d’Ille-et-Vilaine, de l’Umih Côte d’Emeraude, Edeis a concocté un programme riche en animations et a choisi le parking de la Gare Maritime de la Bourse, au cœur du port de Saint-Malo, comme « Village » de la Fête

Des stands : découverte des activités portuaires et maritimes : pêcheurs, entreprises, lycée maritime Florence Arthaud, institutions, associations…

Des animations pédagogiques, ludiques et festives : découverte du milieu marin, concours de cuisine à base d’araignée, scène musicale, fanfares, parade (poisson géant, hippocampes), danses et musiques traditionnelles de Bretagne, animations nautiques, atelier « graffiti » pour les enfants, visites du port, visites de navires, et des surprises …

Programme complet en téléchargement ci-dessous.

Restauration et bar : Des plats à base d’araignée, un service bar

Vendredi 22/10 : 18h/20h, Samedi 23/10 : 12h/22h, Dimanche 24/10 : 12h/17h

Des visites du port de Saint-Malo : le vendredi, 250 scolaires – le samedi et dimanche, visites ouvertes au grand public sur inscription.

Le pass sanitaire sera exigé pour l’accès à la restauration et les visites du port en bus.

http://saintmalo-cancale.port.bzh/

dernière mise à jour : 2021-10-18 par