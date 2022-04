FÊTE DU PORT DE PREFAILLES

2022-08-07 – 2022-08-07 Programme

10h : jet d’une gerbe en mer en mémoire des marins disparus.

11h : messe en plein air.

À partir de 12h : sardinade avec “L’Ancre Préfaillaise”

En après-midi : concerts avec Les Gaillards d’Avant (chants de marins) et le groupe “Les Dégâts d’chez nous” (folk celtique).

Démonstration de sauvetage en mer, avec les chiens de Terre-Neuve de l’association ACSA d’Angers. Marché artisanal toute la journée et sorties en mer. Fête du Port avec promenades en bateau, sardinade, marché artisanal, messe en plein air, concerts des groupes “Les Gaillards d’Avant” et “Les Dégâts d’chez nous”.

