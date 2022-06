Fête du port de Ploumanac’h Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: 22700

Perros-Guirec 22700 L’association des Plaisanciers du Port de Ploumanac’h organise la « Fête du port de Ploumanac’h « :

– Balades familiales offertes sur les bateaux des plaisanciers

– Sonneurs bretons: Sonerien da Viken – Petite restauration sur place

