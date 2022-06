Fête du port de Ploumanac’h

Fête du port de Ploumanac’h, 21 juillet 2022, . Fête du port de Ploumanac’h

2022-07-21 – 2022-07-21 L’association des Plaisanciers du Port de Ploumanac’h organise la « Fête du port de Ploumanac’h « :

– Balades familiales offertes sur les bateaux des plaisanciers

– Chants de mer: Les couillons de Tomé

– Sonneurs bretons: Sonerien da Viken – Petite restauration sur place

Gratuit dernière mise à jour : 2022-05-16 par

