Fête du Port de Merrien Moëlan-sur-Mer, 23 juillet 2022, Moëlan-sur-Mer.

Fête du Port de Merrien Port de Merrien 40 Rue du Port Moëlan-sur-Mer

2022-07-23 – 2022-07-23 Port de Merrien 40 Rue du Port

Moëlan-sur-Mer 29350

L’APPM organise le samedi 23 juillet 2021 la traditionnelle Fête du Port de Merrien.

Dans un cadre magnifique de la Ria de Merrien, les pêcheurs plaisanciers accueilleront le public à partir de 19h00 .

Buvette, frites, galettes-saucisses, crêpes et grillades permettront à chacun de se restaurer sur place.

Après deux années sans festivités, l’APPM veut que cette soirée soit belle et pour cela elle sait qu’elle peut compter sur les talentueux membres du groupe NORDET et leurs chants de marins ainsi que ceux du groupe Chenc’h Tu qui, sans nul doute, assureront un superbe Fest Noz.

appmerrien@gmail.com

