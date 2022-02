Fête du Port de la Fontenelle à Mûrs-Erigné Port de la Fontenelle,Mûrs-Erigné (49)

. La FETE du PORT reprend dès le matin , en vous proposant une rando au départ du port de la Fontenelle; bientôt vous aurez toutes les infos pour vous inscrire. Marché artisanal tout le dimanche avec de nombreux petis exposants et peintres au bord de l’eau. Apéro le midi en musique avec Robert Barthe , accordéoniste et ses chants de marin. Dès 14H00 , reprise de la danse avec BAL FOLK toute l’am jusqu’à 19H30 avec les groupes OLEANE , BAL et SOUFFLETS ,….. La programmation détaillée arrive bientôt. Pour tout renseignement :babord.a.murs@gmail.com *source : événement [Fête du Port de la Fontenelle à Mûrs-Erigné](https://agendatrad.org/e/35623) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Bal et Soufflets, Oléane et Robert Barthe Port de la Fontenelle,Mûrs-Erigné (49) 1, Rue des Deux Ports Port de la Fontenelle , 49610 Mûrs-Erigné, France

