. Après 2 éditions annulées suite aux problèmes sanitaires , ça y est la 21 ème édition de la FETE du PORT est programmée!!! Elle aura lieu sur le week-end du **18 et 19 juin 2022**. Dès 19H, guinguette avec dégustation de crêpes , galettes, soupe du pêcheur , tout cela en musique avec les 1ères scènes . Dès 19H30 , ce sera le BAL FOLK jusqu’à 1H00 du matin, Bill sera là pour sonoriser comme toujours,entouré de très nombreux musiciens, parmi eux OLEANE , BAL et SOUFFLETS,….. Très bientôt , la programmation complète sera là avec les groupes présents. Alors à vos agendas! Entrée libre et gratuite. Pour tout renseignement: babord.a.murs@gmail.com *source : événement [Fête du Port de la Fontenelle à Mûrs-Erigné](https://agendatrad.org/e/35621) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

