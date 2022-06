Fête du port de Dinard Dinard, 24 juillet 2022, Dinard.

Fête du port de Dinard

Port de Plaisance Quai de la Perle Dinard

2022-07-24 – 2022-07-24

Quai de la Perle Port de Plaisance

Dinard

Ille-et-Vilaine

Afin de valoriser sa nouvelle capitainerie et les différentes infrastructures portuaires, la Ville de Dinard organise la première fête du Port.

De 10 h à 19 h, les différents clubs nautiques, associations de Dinard et chantiers navals prendront place sur le Quai de la Perle pour y présenter leurs différentes associations et métiers.

De nombreuses manifestations ludiques et festives seront proposées :

– Démonstrations de feu à mains, présentation de radeaux de survie, ateliers de matelotage, porte ouverte au public de la vedette de sauvetage par la SNSM ;

– L’Association Tolet General et le Yacht Club de Dinard proposeront un stand pédagogique sur l’histoire des doris à Terre Neuve, leur fabrication, présence d’une flottille de doris du Cotentin avec baptêmes et course;

– Présence de l’ADUPP (Association des usagers du port de plaisance), Cœur Emeraude, Natura 2000 ;

– Sorties en mer ‘‘portes ouvertes’’ par Emeraude Voile Solidaire ;

– Baptêmes et régates d’optimistes, baptêmes de bateaux moteurs par Dinard nautique ;

– Animations sur la piscine du pool, panneaux sur la digue de l’Ecluse avec photos sous-marines par le Club Subaquatique Dinardais ;

– Présentation de bateaux de chantiers navals, article de pêche et accastillage

– Vente de vêtements d’inspiration marine, d’articles en voiles recyclées, présentation d’œuvres d’artiste peintre

– Animations musicales par le Cercle Celtique An Alarc’h et le bagad Douar Ar Mor de la Richardais

Exposition du trophée de la Route du Rhum

Restauration sur place, vente d’araignées de mer…

