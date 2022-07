Fête du port d’Arcachon Arcachon, 13 juillet 2022, Arcachon.

Fête du port d’Arcachon

Halle du Port de l’Aiguillon Arcachon Gironde

2022-07-13 06:00:00 – 2022-07-13 23:30:00

Arcachon

Gironde

Vide-greniers de 6h à 18h.

Buvette et animations musicales toute la journée.

Sardinade et moules frites midi et soir avec bandas en soirée.

23h : Bal avec DJ Massimo

Halle de l’Aiguillon.

Comité des fêtes de l’Aiguillon / Saint Ferdinand

+33 6 18 09 62 29

