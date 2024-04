Fête du Port Port de Plaisance Chalon-sur-Saône, dimanche 9 juin 2024.

Les 8 et 9 juin 2024, venez vivre un moment festif et convivial au port de plaisance. Entrée gratuite et ouverte à tous, avec restauration et buvette sur place.

De nombreuses animations et expositions tout le week-end.

De 10h à 22h le samedi 8 juin, avec un concert dès 19h et de 10h à 19h le dimanche 9 juin.

Balades en bateau, baptême et balade en jet ski, baptême de plongée, du modélisme naval, du canoë-kayak, du motonautisme et bien d’autres animations encore sont prévues. .

Début : 2024-06-09 10:00:00

fin : 2024-06-09 19:00:00

Port de Plaisance 8, avenue de Verdun

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté portdeplaisance@achalon.com

