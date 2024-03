Fête du pont : c’est parti pour le sh’eau ! MOSAÏC, le jardin des cultures et Relais Nature du Parc de la Deûle Houplin-Ancoisne, dimanche 23 juin 2024.

Fête du pont : c’est parti pour le sh’eau ! Performances de haut niveau et humour marquent la 3ème édition de la Fête du Pont ! Au programme : shows déjantés, cascades, prouesses acrobatiques dans une ambiance très rock’n roll. Dimanche 23 juin, 14h00 MOSAÏC, le jardin des cultures et Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit

Début : 2024-06-23T14:00:00+02:00 – 2024-06-23T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-23T14:00:00+02:00 – 2024-06-23T18:30:00+02:00

C’est parti pour un spectacle acrobatique incroyable avec une touche d’humour ! Au programme : des figures acrobatiques et des artistes qui risquent leur vie, le tout dans une ambiance électrique !

15 h / 17 h

40 min

Enfants Sauvages – Face au Relais Nature

Enfants Sauvages – Urban Performances

Art de rue

Tout public

Jeffy STARS est champion international de cascades en vélo et autres objets roulants ! Il est accompagné de sa charmante assistante Emy STARS. Ce duo irrésistible vous emmène dans une suite de numéros d’équilibre, rythmée au son du rock’n roll. Humour piquant et précisions approximatives sont au rendez-vous !

16 h / 18 h30

40 min

Jeffy et Emy Stars – Face à Mosaïc

In Illo Tempore

Art de rue

Tout public

Petits ou grands, seul ou à plusieurs, saurez-vous relever les défis, énigmes et jeux pour découvrir les performances olympiques des animaux, des plantes et des hommes ?

14 h – 18 h

en continu

Les Olympiades de la biodiversité – Face à Mosaïc

Takoda

Jeu

à partir de 6 ans

Les échasses urbaines ont une grande particularité, elles possèdent des ressorts. L’objectif est simple : faire du trampoline, en toute liberté et n’importe où. Il est temps de tester ce nouveau sport urbain !

14h30 – 18h30

en continu

Echasses urbaines – Face au Relais Nature

Enfants Sauvages – Urban Performances

Baptême

à partir de 7 ans

Et voici un manège à pédales pour cascadeurs en herbe ou comment essayer de refaire les cascades de Jeffy STARS en monocycle, en bmx ou en homme-canon !

14 h 30 – 16 h

en continu

La Fabrik de cascadeurs – Face à Mosaïc

In Illo Tempore

Manège

à partir de 4 ans

MOSAÏC, le jardin des cultures et Relais Nature du Parc de la Deûle Stationnement – Parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]

Enfants Sauvages