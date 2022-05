Fête du poney Tersanne Tersanne Catégories d’évènement: Drôme

Tersanne Drôme Tersanne Venez avec vos enfants et profitez de cette porte ouverte pour faire du poney. Détente et amusement garanties ! Marché artisanal et animations enfants: initiations gratuites à poney, promenade en calèche et démonstration à cheval. palais-du-poney@orange.fr http://www.palais-du-poney.fr/ Palais du Poney 30 impasse des Châtaigniers Tersanne

