FÊTE DU PONEY Saint-Berthevin, 22 mai 2022, Saint-Berthevin.

2022-05-22 – 2022-05-22

Saint-Berthevin Mayenne Saint-Berthevin

Découvrez le centre équestre Servinière de Saint-Berthevin pour une journée 100% plaisir ! Au programme pour les visiteurs : n- Initiations à poney et à cheval n- Balades en calèche n- Spectacle a 15h créé par nos moniteurs et cavaliers n- Stands pour les enfants n- Animations n- Visites du club et renseignements Pour les cavaliers du centre : n- Activités à cheval n- Spectacle Restauration et buvette sur place nEntrée gratuite

+33 6 33 56 68 30

dernière mise à jour : 2022-05-13 par