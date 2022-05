Fête du poney Chamant, 22 mai 2022, Chamant.

Fête du poney Chamant

2022-05-22 – 2022-05-22

Chamant Oise Chamant

Portes ouvertes aux écuries de Balagny! Venez aux écuries et découvrez le monde du poney.

Visite du Poney-club, baptême poneys gratuits.

Démonstration de quelques disciplines :

– Obstacles

– Pony Games

– Tir à l’arc

– Voltige

– Equifeel ( travail à pied et monté)

Atelier pansage pour petits et grands, renseignements et inscriptions pour les vacances d’été et la rentrée 2022/2023 ( à partir de 2 ans).

Buvette et restauration sur place

Fête du poney

Chamant

dernière mise à jour : 2022-05-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme