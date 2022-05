Fête du poney au Centre équestre de Villers-Cotterêts, 22 mai 2022, .

Fête du poney au Centre équestre de Villers-Cotterêts

2022-05-22 – 2022-05-22

10 10 25 Assistez à des ateliers gratuits sensoriel, de pansage et découverte du centre. Pour les enfants de 3 à 8 ans, il sera possible de louer des poneys pour un parcours en forêt. Une promenade pour adultes et enfants débutants sera également proposée, ainsi qu’une balade destinée aux cavaliers à partir du galop 3. Réservez votre activité à l’accueil du centre équestre, par messagerie via la page fb ou au 066-177-2257

Assistez à des ateliers gratuits sensoriel, de pansage et découverte du centre. Pour les enfants de 3 à 8 ans, il sera possible de louer des poneys pour un parcours en forêt. Une promenade pour adultes et enfants débutants sera également proposée, ainsi qu’une balade destinée aux cavaliers à partir du galop 3. Réservez votre activité à l’accueil du centre équestre, par messagerie via la page fb ou au 066-177-2257

+33 6 61 77 22 57

Assistez à des ateliers gratuits sensoriel, de pansage et découverte du centre. Pour les enfants de 3 à 8 ans, il sera possible de louer des poneys pour un parcours en forêt. Une promenade pour adultes et enfants débutants sera également proposée, ainsi qu’une balade destinée aux cavaliers à partir du galop 3. Réservez votre activité à l’accueil du centre équestre, par messagerie via la page fb ou au 066-177-2257

pixabay

dernière mise à jour : 2022-10-29 par