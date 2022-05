Fête du poney à Beaufresne Haudricourt Haudricourt Catégories d’évènement: Haudricourt

Haudricourt Seine-Maritime Haudricourt La ferme équestre de Beaufresne organise la fête du poney le dimanche 22 mai de 14h à 17h. Au programme :

– Atelier découverte du poney / pansage gratuit

– Baptême à poney gratuit

– Promenade de 1h :

– 15h : départ poney et débutant : 18€

– 16h : départ cheval et cavalier : 20€ Renseignements et inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre, inscriptions à toutes les activités de l’été (cours, stage, camp poney, randonnées, examens, galops,

