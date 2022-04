Fête du Poiré Mantilly Mantilly Catégories d’évènement: Mantilly

Orne

Fête du Poiré Mantilly, 23 juillet 2022, Mantilly.

2022-07-23 – 2022-07-24

Mantilly Orne Mantilly La fête du poiré revient dans sa capitale : Mantilly, avec un repas dansant sous chapiteau le samedi puis repas le dimanche dès 12h avec deux concerts de rock celtique. Stand de producteurs locaux, artisans divers, jeux en bois.

