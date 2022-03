FÊTE DU POINTU Agde, 25 juin 2022, Agde.

FÊTE DU POINTU Agde

2022-06-25 – 2022-06-25

Agde Hérault

Cet escargot de mer sera pour l’occasion décliné en diverses recettes plus alléchantes les unes que les autres par les restaurateurs. Le public pourra les déguster et apprendre de la bouche des pêcheurs l’histoire peu banale de ce gastéropode…

Le « Pointu » doit son nom aux redoutables piquants disposés en spirale autour de sa coquille. Pour briller en société, on peut toujours appeler ce murex épineux de son nom savant : le « Bolinus Brandaris », mais il est plus intéressant de raconter l’histoire originale qui se cache derrière ce patronyme compliqué…

Cet escargot séculaire a effectivement rempli une fonction très précise et prestigieuse de l’Antiquité au Moyen-âge : il sécrète un mucus qui fournissait la « pourpre des anciens », ou « pourpre de Tyr » (du nom de l’oxyde tyrien qu’il contient).

Le coût de revient très élevé de la pourpre réservait par conséquent son usage à des étoffes destinées aux dieux et aux classes dirigeantes des sociétés entourant la Méditerranée. À Rome, c’était le symbole du pouvoir : la largeur de la bande pourpre portée sur la toge et la couleur plus ou moins vive des vêtements rouges indiquaient le statut social du porteur du vêtement. Seuls les empereurs portaient des vêtements entièrement teints de pourpre. À Constantinople, la chambre de l’empereur était pourpre, et le fils d’un empereur né alors que son père régnait, c’est-à-dire dans cette chambre, portait le surnom prestigieux de « Porphyrogénète » (« né dans la pourpre », en grec).

La raréfaction du Murex a provoqué la disparition des techniques de fabrication de la teinture pourpre.

Aujourd’hui, le « Pointu » a retrouvé sa fonction purement culinaire. Si les Espagnols en ont toujours été très friands, sa consommation avait quelque peu été boudée en France, mais cet escargot de mer a su reconquérir ses amateurs depuis une dizaine d’années.

Aussi, cette « Fête du Pointu » tombe à point nommé, et le cadre du Grau d’Agde était tout indiqué, d’autant que la très officielle « Confrérie des Pointus » y a vu le jour en 2014.

Infos Facebook : La Confrérie des Pointus

> Quai Commandant Méric/Place

#TEMPSFORT

Le pointu , cet escargot de mer sera mis à l’honneur, et, pour l’occasion décliné en diverses recettes plus alléchantes les unes que les autres par les restaurateurs. le public pourra les déguster et apprendre de la bouche des pêcheurs l’histoire peu banale de ce gastéropode…

+33 4 67 01 04 04

Cet escargot de mer sera pour l’occasion décliné en diverses recettes plus alléchantes les unes que les autres par les restaurateurs. Le public pourra les déguster et apprendre de la bouche des pêcheurs l’histoire peu banale de ce gastéropode…

Le « Pointu » doit son nom aux redoutables piquants disposés en spirale autour de sa coquille. Pour briller en société, on peut toujours appeler ce murex épineux de son nom savant : le « Bolinus Brandaris », mais il est plus intéressant de raconter l’histoire originale qui se cache derrière ce patronyme compliqué…

Cet escargot séculaire a effectivement rempli une fonction très précise et prestigieuse de l’Antiquité au Moyen-âge : il sécrète un mucus qui fournissait la « pourpre des anciens », ou « pourpre de Tyr » (du nom de l’oxyde tyrien qu’il contient).

Le coût de revient très élevé de la pourpre réservait par conséquent son usage à des étoffes destinées aux dieux et aux classes dirigeantes des sociétés entourant la Méditerranée. À Rome, c’était le symbole du pouvoir : la largeur de la bande pourpre portée sur la toge et la couleur plus ou moins vive des vêtements rouges indiquaient le statut social du porteur du vêtement. Seuls les empereurs portaient des vêtements entièrement teints de pourpre. À Constantinople, la chambre de l’empereur était pourpre, et le fils d’un empereur né alors que son père régnait, c’est-à-dire dans cette chambre, portait le surnom prestigieux de « Porphyrogénète » (« né dans la pourpre », en grec).

La raréfaction du Murex a provoqué la disparition des techniques de fabrication de la teinture pourpre.

Aujourd’hui, le « Pointu » a retrouvé sa fonction purement culinaire. Si les Espagnols en ont toujours été très friands, sa consommation avait quelque peu été boudée en France, mais cet escargot de mer a su reconquérir ses amateurs depuis une dizaine d’années.

Aussi, cette « Fête du Pointu » tombe à point nommé, et le cadre du Grau d’Agde était tout indiqué, d’autant que la très officielle « Confrérie des Pointus » y a vu le jour en 2014.

Infos Facebook : La Confrérie des Pointus

> Quai Commandant Méric/Place

#TEMPSFORT

Agde

dernière mise à jour : 2022-03-10 par