Cher Lignières Concours individuel le matin / Challenge Michel l’après-midi

Buvette et restauration et tombola;

Inscription avant le 7 septembre

Canne max : 11,5M Amorce : 5L/concours Moulinet interdit Au programme de cette journée pêche, 2 concours gratuits et ouverts à tous. reginald.wojcik@sfr.fr +33 6 11 17 07 28 société de pêche de Lignières

