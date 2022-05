Fête du plan d’eau du Guic Guerlesquin, 13 août 2022, Guerlesquin.

Fête du plan d’eau du Guic Guerlesquin

2022-08-13 – 2022-08-13

Guerlesquin 29650

Le plan d’eau du Guic revêt ses habits de fête où Guerlesquinais et vacanciers aiment se retrouver.

Dès 20h, chacun pourra se restaurer de galettes-saucisses, saucisses-frites et crêpes qui sont confectionnées sur place.

L’ambiance sera au rendez-vous grâce à une animation musicale gratuite.

Et lorsque la nuit tombe, le feu d’artifice tiré au-dessus du plan d’eau émerveille toujours petits et grands.

Guerlesquin

