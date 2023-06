Fête du PIJ Patio PIJ La Fayette Paris, 30 juin 2023, Paris.

Le vendredi 30 juin 2023

de 17h00 à 21h00

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

L’entrée est libre et gratuite, l’inscription est recommandée pour l’atelier cyanotype : pijneuvieme@ligueparis.org / 06 19 37 81 25

Venez fêter l’été et la fin de l’année avec nous au PIJ Patio !

C’est l’été, bientôt la fin de l’année… l’occasion parfaite pour la Fête du PIJ Patio !

Venez découvrir notre cour végétalisée ! Et au programme :

– 17h : un atelier cyanotype (une ancienne technique photographique : on imprime sur du papier des éléments végétaux (feuilles ou fleurs) avec une solution chimique bleu cyan, grâce aux UV du soleil)

– 19h : rencontre avec la très drôle Ophélie Damblé, créatrice de Ta Mère Nature, pépiniériste à la Cité Fertile, qui viendra parler de son parcours et de son quotidien

– jusqu’à 21h : chill & grill

PIJ La Fayette 60 rue La Fayette 75009 Paris

Contact : +33619378125 pijneuvieme@ligueparis.org https://www.facebook.com/pijlafayette https://www.instagram.com/pij_lafayette/

@pijlafayette

@pijlafayette Cour végétalisée du PIJ La Fayette – bacs potagers