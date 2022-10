Fete du Perray CSC Perray Haluchère Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fete du Perray CSC Perray Haluchère, 15 octobre 2022, Nantes. 2022-10-15

Horaire : 14:00 20:00

Gratuit : oui Samedi 15 octobre, venez profiter de la Fete du Perray. Les équipes ont préparé des animations familiales pour petits et grands, avec des nombreuses activités autour de la protection de l’environnement. Au programme : Spectacle de magie écologique Fanfare Animations sportives et scientifiques Mini ferme Jeux de plein air Karaoke Maquillage Animations en lien avec l’environnement Petite restauration CSC Perray Haluchère Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 49 74 69 http://cscperray.blogspot.fr/ perray@accoord.fr

