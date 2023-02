Fête du Pèle-Porc à la salle des fêtes Esparros OT Cœur des Pyrénées, CDT65 Esparros Catégories d’Évènement: Esparros

Hautes-Pyrénées

Fête du Pèle-Porc à la salle des fêtes, 25 février 2023, Esparros OT Cœur des Pyrénées, CDT65 Esparros. Fête du Pèle-Porc ESPARROS à la salle des fêtes Esparros Hautes-Pyrenees à la salle des fêtes ESPARROS

2023-02-25 – 2023-02-25

à la salle des fêtes ESPARROS

Esparros

Hautes-Pyrenees Esparros Tarifs : 20 € / Adultes – 8 € / Enfants. Réservations impératives avant le 25 février au 06 31 72 99 59 ou 06 37 08 04 08. Fête du Pèle-Porc organisée par l’ U.S. Ayguette. 19h : Apéritif. 21h : Repas – Menu: Bouillon de poule et ses vermicelles – Boudin et côtes de porc grillées, purée maison – Fromage de Pays –

Croustade aux pommes et crème anglaise – Café et vin compris. 23h : Bal ouvert à tous. +33 6 31 72 99 59 à la salle des fêtes ESPARROS Esparros

dernière mise à jour : 2023-02-14 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

Détails Catégories d’Évènement: Esparros, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Esparros Adresse Esparros Hautes-Pyrenees OT Cœur des Pyrénées, CDT65 à la salle des fêtes ESPARROS Ville Esparros OT Cœur des Pyrénées, CDT65 Esparros lieuville à la salle des fêtes ESPARROS Esparros Departement Hautes-Pyrenees

Esparros Esparros OT Cœur des Pyrénées, CDT65 Esparros Hautes-Pyrenees https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/esparros ot cur des pyrenees, cdt65 esparros/

Fête du Pèle-Porc à la salle des fêtes 2023-02-25 was last modified: by Fête du Pèle-Porc à la salle des fêtes Esparros 25 février 2023 à la salle des fêtes Esparros ESPARROS à la salle des fêtes Esparros Hautes-Pyrenees Esparros, Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées OT Cœur des Pyrénées|CDT65

Esparros OT Cœur des Pyrénées, CDT65 Esparros Hautes-Pyrenees