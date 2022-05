FÊTE DU PAYSAGE Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: Meuse

Vigneulles-lès-Hattonchâtel

FÊTE DU PAYSAGE Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 21 mai 2022

2022-05-21 09:00:00 – 2022-05-21 17:00:00

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse 1ère édition de la fête du paysage des côtes de Meuse et de la Woëvre. Au programme : tombola, expositions, randonnées, visite de cave, marché de producteurs,… et bien d’autre choses. Les fonds récoltés serviront à financer un voyage d’étude dans le Parc Naturel Régional de Camargue, pour une classe de la MFR. http://cc-cotesdemeuse-woevre.fr/ Vigneulles-lès-Hattonchâtel

