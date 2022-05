Fête du Pays Noir Base de loisirs St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Programme des journées Samedi 16 Juillet 8h00 Vide-greniers de l’association Lumière de Brière. Restauration sur place 18h00 Ouverture du site. Animations 19h00-23h00 Orgue de barbarie, Musique brésilienne Batilda Dimanche 17 Juillet 14h00 Ouverture du site. Expositions et animations – Extraction de la tourbe – Jeux bretons – Ferme vivante – Atelier peinture pour enfants – Exposition : Voitures vintage – Exposition : Panneau sur la Brière – Expo de la faune briéronne – Atelier de couverture en chaume – Expo de poterie – Expo de vannerie – Scénettes avec les acteurs des Nuits du Marais 15h30 Chansons françaises – Cap Ouest 16h00 Chansons folk marinées – Phileas Folk 17h00 Chansons françaises – Cap Ouest 21h00 Bal musette – Ambiance Guingette

