Fête du pâturage / Animation nature Lugagnac Lugagnac Catégories d’évènement: Lot

Lugagnac

Fête du pâturage / Animation nature Lugagnac, 28 mai 2022, Lugagnac. Fête du pâturage / Animation nature Lugagnac

2022-05-28 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 18:00:00

Lugagnac Lot Lugagnac L’équipe de l’association foncière pastorale libre de Crégols Lugagnac vous prépare une journée festive pour célébrer le

pastoralisme local, son impact et ses enjeux. Au programme des festivités : conférences, balade avec les brebis, marché gourmand, concert …

À cette occasion, le Parc propose une animation « Plantes et Cailloux » avec la Réserve naturelle régionale du Marais de

Bonnefont. Nous suivrons ainsi Hélianthème dans le monde merveilleux des tas de cailloux pour explorer les minuscules

êtres vivants qui font la beauté et la richesse des pelouses sèches. A travers des jeux, des marionnettes et des mimes, vous ne verrez plus les cailloux comme avant ! Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Dès 3 ans, en famille ©PNRCQ

Lugagnac

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Lugagnac Autres Lieu Lugagnac Adresse Ville Lugagnac lieuville Lugagnac Departement Lot

Lugagnac Lugagnac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lugagnac/

Fête du pâturage / Animation nature Lugagnac 2022-05-28 was last modified: by Fête du pâturage / Animation nature Lugagnac Lugagnac 28 mai 2022 Lot Lugagnac

Lugagnac Lot