13h30 – Accueil des randonneurs

14h – Départ de la randonnée avec les brebis Suivez les brebis de Lilian jusqu’à l’un des parcs de pâturage de l’AFP, le parc de l’Igue. Bouteille d’eau et chaussures de marche conseillées. Déconseillé aux petites pattes (ça grimpe !)

De 15h30 à 18h30 – Animations dans le village pour les petits et grands curieux

– Démonstration de tonte, tri de la laine et création pour les enfants avec Loïc et Fanny Jauberthie et le Parc

– Atelier «Mouton, vaches, papillons» avec la Réserve naturelle régionale du Marais de Bonnefont

– Démonstration de chiens de troupeau avec le club de ACT 12

– Découverte de la géologie locale avec la Réserve naturelle géologique du Lot

– Cuisson du pain et goûter offert aux enfants

De 18h30 à 21h Petit marché des producteurs locaux, restauration sur place accompagnée par Les 2 Cas Barrés. N’oubliez pas d’amener vos couverts !

21h – Concert avec Un P’tit Gars du Coin

Et en permanence sur le site : buvette, expositions, projection et d’autres surprises …

