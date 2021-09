Saint-Paul-lès-Durance Saint-Paul-lès-Durance Bouches-du-Rhône, Saint-Paul-lès-Durance Fête du patrimoine Saint-Paul-lès-Durance Saint-Paul-lès-Durance Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Paul-lès-Durance Bouches-du-Rhône Saint-Paul-lès-Durance A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Saint Paul les Durance se pare de ses plus belles lumières pour illuminer son patrimoine, grâce à une scénographie lumineuse de la société TILT, en place jusqu’au 04 octobre.

