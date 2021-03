Husseren-Wesserling Parc de Wesserling - Ecomusée textile Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Fête du Patrimoine Industriel Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Pour la Fête du Patrimoine Industriel 2021, des sites industriels, des musées techniques et des entreprises s’associent pour valoriser leur patrimoine industriel. Au total, ce sont près d’une quarantaine de sites qui se réunissent autour d’un événement unique en France ! Au Parc de Wesserling, le Musée, la Grande Chaufferie ainsi que tout son patrimoine industriel seront mis à l’honneur toute une journée à travers de nombreuses animations et activités ! INFORMATIONS PRATIQUES Le dimanche 4 juillet 2021 de 10h à 18h Parc de Wesserling • Ecomusée Textile rue du Parc – 68470 HUSSEREN-WESSERLING 03 89 38 28 08 – [info@parc-wesserling.fr](mailto:info@parc-wesserling.fr)

Adultes 10€50 – Enfants 6€ – Enfants – 4 ans : gratuit

Découvrez le site industriel du Parc de Wesserling dans une ambiance festive et chaleureuse ! Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling Haut-Rhin

