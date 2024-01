Fête du Patrimoine Industriel rue des Forges Baignes, dimanche 30 juin 2024.

L’Association pour les Forges de Baignes participe à la Fête du Patrimoine Industriel en organisant une brocante et des animations, et des visites commentées gratuites.

Petite restauration et buvette sur place. EUR.

rue des Forges Forges de Baignes

Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté afb70@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30

fin : 2024-06-30



