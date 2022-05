Fête du Patrimoine de Pays

Fête du Patrimoine de Pays, 4 juin 2022, . Fête du Patrimoine de Pays

2022-06-04 – 2022-06-04 Fête du Patrimoine de Pays. Au programme : vieux métiers, démonstrations, expositions, fest-deiz, ateliers, restauration… communication@ploeuclhermitage.bzh +33 6 81 68 46 68 Fête du Patrimoine de Pays. Au programme : vieux métiers, démonstrations, expositions, fest-deiz, ateliers, restauration… dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville